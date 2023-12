Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb bezahlt Sicherheitsleistung

Troisdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (27. Dezember) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf. Gegen 15:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den 47-jährigen Tatverdächtigen, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging. Nachdem er die Kabine wieder verlassen hatte, legte er zwei der drei Warenteile zurück. Das dritte Bekleidungsstück steckte er in seine Hose und verließ mit einem weiteren Mann das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv folgte den Männern, konnte sie aber an der Flucht nicht mehr hindern. Nachdem die beiden Männer das mutmaßliche Diebesgut in ihren PKW gelegt hatten, kam ein dritter Mann aus dem Bekleidungsgeschäft, der ebenfalls in das Auto stieg. Zusammen fuhren sie in Richtung Wilhelmstraße davon. Die hinzugerufenen Polizisten fanden den PKW geparkt in der Kronprinzenstraße. Zwei der drei Männer, darunter der 47-jährige Tatverdächtige, konnten die Beamten im Fahrzeug antreffen. Während der Kontrolle kam der dritte Mann ebenfalls hinzu. In dem Auto fanden die Beamten das vermeintliche Diebesgut, eine Jogginghose in einem dreistelligen Wert. Die drei Männer wurden zunächst mit zur Polizeiwache genommen, wo ihre Identitäten festgestellt wurden. Der 47-Jährige gab zu, die Jogginghose entwendet zu haben. Gegen die beiden anderen Männer erhärtete sich kein Tatverdacht. Um einer Haftstrafe zu entgehen, musste der aus Frankreich stammende 47-Jährige eine sogenannte Sicherheitsleistung hinterlegen. Darunter versteht man einen Geldbetrag, der zur Sicherung des Gerichtsverfahrens bei Personen erhoben wird, die nicht in Deutschland wohnhaft sind. In der Regel entspricht der Betrag der zur erwartenden Strafe. Da die Sicherheitsleistung bezahlt werden konnte, wurden die drei Männer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls leiteten die Polizisten gegen den 47-Jährigen ein. (Re)

