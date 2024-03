LPI-NDH: Mehrere Tausend Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Greußen (ots) - Seit Dienstagmorgen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Unbekannte hatten die Scheibenwischer eines Renault entwendet und das Dach des Autos beschädigt. Der Pkw war zur Tatzeit in der Straße Am Zwinger abgestellt. Wer die Tat bemerkt hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0072828 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

