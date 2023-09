Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Keine Beute bei Einbruch in Vereinsheim

Rhede-Vardingholt (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Im Kappenhagen;

Tatzeit: zwischen 31.08.2023, 22.00 Uhr, und 01.09.2023, 10.00 Uhr;

Beute machten die Einbrecher bei ihrer Tat in der Nacht zum Freitag in Rhede-Vardingholt nicht. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim an der Straße Im Kappenhagen verschafft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

