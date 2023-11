Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verurteilte stellt sich freiwillig - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (26. November) vollstreckten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Haftbefehl. Eine Frau wurde in der Dienststelle vorstellig und wies die Einsatzkräfte selbst auf eine bestehende Fahndung hin.

Gegen 20 Uhr suchte eine 24-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Die Georgierin gab an, dass sie noch eine Rechnung bezahlen müsse. Die Beamten recherchierten und wurden kurze Zeit später fündig. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte die Gesuchte per Haftbefehl ausgeschrieben.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte die junge Frau im Februar 2023 rechtskräftig, wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt.

Da die Verurteilte bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1200 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, schrieb die Staatsanwalt Essen sie zur Festnahme aus. Nun verfügte die Wohnungslose über genügend Barmittel, sodass sie die Geldstrafe begleichen und die Wache anschließend verlassen konnte.

