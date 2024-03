POL-MFR: (256) Motorrad im Nürnberger Osten entwendet - Zeugenaufruf

Abenberg (ots) - Bereits am Mittwochabend (06.03.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter einen Schaltkasten in Abenberg (Lkrs. Roth) in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte machte sich gegen 21:45 Uhr an einem Ampelschaltkasten in der Rother Straße Ecke Güssübelstraße zu schaffen. Kurz darauf stand der Kasten in Brand. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, ...

