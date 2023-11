Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe klauen während eines Fußballspiels (11.11.2023)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Diebe sind am Samstag in der Stadionstraße in den Umkleideräumen einer Sportanlage aktiv gewesen. Während eines Fußballspiels zwischen Vereinen aus Donaueschingen und Wolterdingen gingen die Täter in die Umkleidekabinen der Spieler und Schiedsrichter und durchsuchten deren persönliche Sachen. Sie nahmen dann verschiedene vorgefundene Autoschlüssel und öffneten auf dem Parkplatz die dazugehörigen Fahrzeuge. Aus mindestens einem Auto klauten sie eine geringe Menge Geld. Die Schlüssel deponierten die Unbekannten später wieder in den Umkleidekabinen, vertauschten dabei jedoch zwei Schlüssel. Der Diebstahl fiel den Geschädigten deshalb nach dem Spiel gleich auf, aber die Diebe hatten bis dahin das Weite gesucht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell