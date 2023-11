Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) In Schule eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Samstagabend, etwa in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.50 Uhr, in die Hornenberg Förderschule in der Jahnstraße eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der zum Schulhof gelegenen Frontseite der Schule gelangte zumindest einer der beiden Täter in das Büro des Schulleiters und entwendeten daraus eine Musikbox der Marke JBL. Zudem brach dieser Täter die Verbindungstür zwischen dem Büro und dem Flur der Schule auf und verschaffte sich so Zutritt in das Innere der Schule. Nach bisherigen Ermittlungen wurde dort vermutlich nichts entwendet. Über das Büro und das aufgehebelte Fenster flüchteten die beiden Einbrecher zu Fuß in Richtung Donauhalle. Die Polizei Immendingen ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um Hinweise. Personen, die in den frühen Abendstunden des Samstags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des gemeinsamen Schulhofes der Hornenberg Förderschule und der Schlossschule gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

