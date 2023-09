LPI-SLF: Zeugin nach verdächtigem Ansprechen von Kindern gesucht

Rudolstadt (ots) - Am 24.08.2023 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr in Rudolstadt auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Schwarzburger Chaussee zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-Jährige parkte ihren grauen Pkw Honda auf dem besagten Parkplatz. Als sie gegen 09:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Zeugen, welche Angaben zum ...

