Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wegen Ruhestörung aufeinander losgegangen

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag fühlte sich ein 40jähriger in der Ettersburger Straße in seiner Ruhe gestört. Grund hierfür war eine Gruppe Jugendlicher mit ihren Mopeds. Zwischen den beiden Parteien kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Nun müssen sich der 40jährige und zwei 22jährige wegen Körperverletzung verantworten.

