Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Serienbetrüger festgenommen

Jena (ots)

Jena Einen 32-jährigen Serienbetrüger konnten Fahnder der Kriminalpolizei Jena am Freitagabend festnehmen. Im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft übernahmen die spezialisierten Fahnder Anfang November die Suche nach dem gebürtigen Jenenser, dem eine Vielzahl von Betrugsdelikten mit einer sechsstelligen Gessamtschadenssumme vorgeworfen werden. Konkret war der Mann betrügerisch auf ebay-Kleinanzeigen aktiv, indem er vielfältige Waren anbot, ohne diese schlussendlich an zahlende Käufer zu versenden. In Folge dessen wurde er rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten verurteilt, meldete sich allerdings nicht zum fälligen Strafantritt. Der Mann machte die Arbeit der Kriminalisten nicht einfach, verstand er es doch auf Grund seiner IT-Fähigkeiten geschickt seine Identität zu verschleiern und kaum verwertbare Spuren zu hinterlassen. Die Fahnder bewiesen aber den längeren Atem. Am Freitagabend klickten die Handschellen bei dem völlig überraschten Mann auf einem Parkplatz in Kahla (Saale-Holzland-Kreis). Bemerkenswert, der Flüchtige wollte zu diesem Zeitpunkt tagaktuell eine Reise nach Österreich antreten. Statt Weihnachtsstimmung mit Alpenpanorama, heißt es für ihn nun verdientermaßen Anstaltsalltag in einer Thüringer JVA.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell