LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots) - Ein ausgelöster manueller Feueralarm sorgte am Mittwoch, kurz nach 16.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Das Einkaufszentraum wurde sicherheitshalber geräumt. Die Feuerwehr gab aber schnell Entwarnung - ein Brand war nicht ausgebrochen. Stattdessen stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter das Glas des Feueralarmknopfes ...

mehr