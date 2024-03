Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Bad Langensalza (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, mehrere Meter Starkstromkabel von einer Baustelle an der Bundesstraße 247. Ein Arbeiter bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Thamsbrück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer ist möglicherweise auf den Täter aufmerksam geworden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0074241

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell