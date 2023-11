Polizei Münster

POL-MS: Telefonbetrüger ergaunern Schmuckstücke - 64-Jährige übergibt Gegenstände vermeintlichem Schatzbüro-Mitarbeiter

Münster (ots)

Unbekannten Telefonbetrüger haben am Mittwochmittag (15.11., 11:30-15:30 Uhr) mehrfach bei einer 64-jährigen Münsteranerin angerufen und mit einer dreisten Masche mehrere Schmuckstücke ergaunert.

Die Täter gaukelten der Münsteranerin vor, dass ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht habe und dieser sich nun in Untersuchungshaft befinden würde. Hierzu benötige man nun eine Kaution in Höhe von 130.000 Euro.

Die Unbekannten kontaktierten die 64-Jährige penetrant über ihr Mobil- und Festnetztelefon. Sie verwickelten die Münsteranerin immer weiter in ein Gespräch und verlangten Auskunft über ihr Vermögen. Anschließend forderten sie die Dame auf, ihre Schmuckstücke dem Mitarbeiter eines Schatzbüros zu übergeben. An einem Treffpunkt an der Münsterstraße/ Ecke Herrenstraße kam sie der Forderung nach und übergab den Schmuck einem Mann.

Der Mann wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Laut Aussage habe der Mann einen südeuropäischen Phänotyp, einen schmalen Kopf, dunkle kurze Haare und keinen Bart. Bekleidet war der Mann mit einem weißen Oberhemd und schwarzen Anzug.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell