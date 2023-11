Polizei Münster

POL-MS: 60-Jähriger schreibt Notizen über seine Diebestouren - Polizisten stellen Tatverdächtigen nach einer Serie von Fahrrad- und Akku-Diebstählen - Mehr als sechs Dutzend gestohlene Fahrräder gebunkert

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (14.11., 16:25 Uhr) an der Sentruper Straße einen Dieb festgenommen, der für mehrere E-Bike-Akku-Diebstähle verantwortlich sein soll. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten knapp sechs Dutzend gestohlene Fahrräder und etwa 80 entwendete E-Bike-Akkus.

Beamte hatten den 60-Jährigen zunächst in der Nähe des Zoos auf frischer Tat dabei beobachtet, wie er mit einem Schraubendreher versuchte, diverse E-Bike-Akkus von abgestellten Fahrrädern herauszuhebeln. Nach einem erfolgten Diebstahl brachte der Münsteraner die Beute in ein angrenzendes Gebüsch und versteckte sie unter Laub und Erde. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen fest.

Im unmittelbaren Umfeld entdeckten die Beamten 16 weitere eingegrabene Akkus. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten zudem weitere Werkzeuge und einen Schraubendreher - das Tatwerkzeug des beobachteten Diebstahls - in seinen Taschen sowie zwei weitere E-Bike-Akkus in seinem Fahrradanhänger. Das dazugehörige mitgeführte Fahrrad wurde Ende September als gestohlen gemeldet. Aus dem Portemonnaie des Beschuldigten zogen die Beamten außerdem zwei handgeschriebene Notizen, auf denen er "Tatorte und Beute" festgehalten hatte. Demnach hat er neben den Akkus auch diverse Fahrräder und Vorderreifen in Münster entwendet. Die Polizisten stellten die Akkus, das Fahrrad und die Werkzeuge sicher.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Beamten auf zusätzliches Diebesgut, das die Notizen des 60-Jährigen bei Weitem überschritt. Sie stellten aus den Räumen und dem Garten 67 weitere entwendete Zweiräder - vorwiegend E-Bikes - sowie circa 80 E-Bike-Akkus sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Bürgerinnen und Bürger, denen Fahrräder, E-Bikes oder E-Bike-Akkus entwendet und bereits Anzeigen diesbezüglich erstattet wurden, werden gebeten sich nicht aktiv bei der Polizei zu melden. Die Beamtinnen und Beamten werden auf Sie zukommen, wenn sich Ihre Gegenstände unter dem Diebesgut befinden!

