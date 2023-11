Polizei Münster

POL-MS: Fünf Klimaaktivisten blockieren die Straße Am Stadtgraben - Polizei löst Personen von der Fahrbahn

Münster (ots)

Fünf Klimaaktivisten haben am Mittwochnachmittag (15.11. 14:13 Uhr) die Straße am Stadtgraben in Höhe der Universitätsstraße Richtung Steinfurter Straße blockiert.

Beim Eintreffen von Polizistinnen und Polizisten entfernte sich ein Aktivist und eine Aktivistin nach Aufforderung von der Fahrbahn. Eine Aktivistin wurde durch die eingesetzten Kräfte von der Straße getragen. Zwei Aktivisten hatten sich mit ihren Händen auf die Straße geklebt. Den Einsatzkräften gelang es, die beiden Personen von der Fahrbahn zu lösen. Einer musste runtergetragen, der zweite ging anschließend selbstständig von der Fahrbahn auf den Gehweg. Die Personen im Alter von 20 bis 63 Jahren erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und des Nichtanmeldens einer Versammlung.

Die Straße Am Stadtgraben war zeitweise nur auf einer Fahrspur befahrbar. Um 14:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

