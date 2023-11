Polizei Münster

POL-MS: Festnahme nach Apotheken-Einbruch - 29-jähriger Münsteraner vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Mittwochmorgen (15.11., 04:05 Uhr) an der Warendorfer Straße einen 29-jährigen Münsteraner nach einem Apotheken-Einbruch festgenommen.

Aufmerksame Zeugen hörten am frühen Morgen ein lautes Klirren, beobachteten kurze Zeit später wie eine männliche Person den Innenraum einer Apotheke durch eine zerstörte Schaufensterscheibe verließ und wählten die 110. Hinzugerufene Polizisten fahndeten sofort nach dem Flüchtigen und nahmen den 29-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe fest. Die Ermittlungen dauern an.

