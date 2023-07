Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30

Salzbergen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

A30 / Salzbergen (ots)

Am 27. Juli gegen 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW die A30 in Richtung Niederlande und beabsichtigte vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er die auf dem Überholfahrstreifen fahrende 50-jährige Fahrerin eines VW-Polo. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW verhindern, indem sie nach links auswich und dabei in die Mittelschutzplanke fuhr. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 3000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell