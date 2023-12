Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisiert randaliert/ Feuer im Container/ Taschendiebe u.a.

Iserlohn (ots)

Am Sonntag gegen 10.45 Uhr brannte an der Ecke Grüner Weg/Siegener Straße ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen oder Plätzen.

Polizeibeamte getreten

Für eine erheblich alkoholisierte Frau endete der Besuch des Weihnachtsmarktes am Sonntagabend im Gewahrsam der Polizei. Der Sicherheitsdienst holte um 21.50 Uhr die Polizei zum Alten Rathausplatz. Ein Paar mit einem etwa fünfjährigen Kind randaliere auf dem Markt, schreie herum und pöbele andere Menschen an. Der Sicherheitsdienst verwies sie vom Platz. Dem wollte das Paar nicht folgen. Die Polizeibeamten entdeckten die 46-jährige Frau am Rand des Marktes. Sie kam bedrohlich auf die Beamten zu und wollte sich nicht ausweisen. Als sie durchsucht werden sollte, trat sie aus und traf einen Beamten mehrmals am Schienbein. Auch bei der folgenden Fesselung schlug und trat die Frau aus. Mehrere Polizeibeamte brachten sie schließlich zu Boden. Die Polizeibeamten nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf der Polizeiwache wurde sie von einem Arzt untersucht. Sie bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind am Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Anemonenweg eingebrochen. Sie hebelten ein Balkonfenster auf und durchwühlten die Wohnung - ohne allerdings offenbar etwas für sie Verwertbares zu finden.

Am Grünen Weg wurde am Samstag kurz nach 8.30 Uhr eine Feuertonne von einem Privatgrundstück gestohlen.

Während sie am Donnerstag kurz vor 14 Uhr die öffentliche Toilette am Fritz-Kühn-Platz benutzte, stellte eine 18-jährige Frau ihr Skateboard vor der Zugangstür ab. Als sie wieder herauskam, war das Skateboard weg. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Warnung vor Taschendieben

Am Freitag waren wieder Taschendiebe unterwegs in der Innenstadt. Gegen 14 Uhr ließ eine 66-jährige Iserlohnerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Friedrichstraße kurz ihren Einkaufstrolley in einem der Gänge aus den Augen. Vermutlich wurde ihr in diesem Augenblick die Geldbörse gestohlen. Das bemerkte die Frau jedoch erst an der Kasse. Kurz darauf, gegen 14.15 Uhr, kaufte eine 25-jährige Frau in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring ein. Sie hatte ihre Brieftasche auf die Kindersitzablage des Einkaufswagens gelegt und stellte den Wagen kurz in der Backwarenabteilung ab. Kurz darauf fiel ihr auf, dass die Geldbörse weg war. Beide Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor Taschendieben: Neben Weihnachtsmärkten sind Discounter die Haupt-Tatorte. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen grundsätzlich möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit im Portemonnaie stecken. Sonst ist das Konto geleert, bevor die Opfer überhaupt den Diebstahl der Geldbörse bemerkt haben. (cris)

