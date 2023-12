Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wohnung/ Pkw durchwühlt

Menden (ots)

Unbekannte sind am Samstagnachmittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rodenbergstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten zwischen 13.45 und 16.25 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten die komplette Wohnung und stahlen Schlüssel.

An der Bodelschwinghstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 11 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen Hyundai I10 eingeschlagen. Ein weiteres Fahrzeug wurde zwischen Samstag, 23.55 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr an der Von-Stauffenberg-Straße durchwühlt. Zuvor hat der Täter die Scheibe der Beifahrertür zerschlagen. In beiden Fällen wurde offenbar nichts gestohlen. (cris)

