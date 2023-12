Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Schmuck

Werdohl (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag, 13:00 Uhr und Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Otto-Spelsberg-Straße eingebrochen. Die Täter brachen dafür gewaltsam die Eingangstür des Hauses auf. Anschließend entwendeten die Einbrecher Schmuck. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

