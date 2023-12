Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Firmeneinbruch

Plettenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, schnitten zwei bislang unbekannte Täter ein Loch in einen Zaun eines Firmengeländes an der Reichsstraße. Sie sahen sich in der Folge auf dem Gelände um, flüchteten aber wenig später ohne Beute. Bei der Tat wurden die Beiden gefilmt. Sie waren jeweils komplett schwarz gekleidet. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

