Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gärtnerei

Uder (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Einbrecher in eine Gärtnerei in der Straße der Einheit ein. Der oder die Täter entwendeten einen dristelligen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0074792

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell