Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Herrath, 20.05.2023, 15:06 Uhr, BAB 46 (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach wurde heute Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 46 Fahrtrichtung Erkelenz in Höhe der Autobahnraststätte "Herrather Linde" gemeldet. An dem Unfall sollte ein PKW beteiligt sein. Aufgrund dieser Info wurden ausreichende Kräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Schnell konnte durch die ersteintreffenden Kräfte festgestellt werden, dass sich ca. 100 Meter neben der Autobahn ein schwer beschädigter weißer Mercedes in einem Gerstenfeld befand. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Ein kleinerer Baum steckte noch in der Windschutzscheibe des havarierten Fahrzeuges. Die beiden Insassen hatte Glück im Unglück. Beide Personen konnten das schwer beschädigte Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Die Arbeit der Einsatzkräfte begann mit dem Absichern der Unfallstelle. Dazu war es von Nöten eine Fahrspur auf der Autobahn zu sperren. Die beiden Insassen wurden ärztlich gesichtet, vor Ort notärztlich versorgt und zu weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein weitere Arbeitsschritt der Feuerwehr war das Abtrennen der Stromversorgung an dem verunfallten Fahrzeug sowie die Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell