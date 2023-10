Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Lkw kollidiert - Straße nach Unfall gesperrt

Mühlhausen (ots)

In der Langensalzaer Landstraße kam es am Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die 61 Jahre alte Fahrerin befuhr mit ihrem Suzuki den linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Bad Langensalza. Als sie auf Höhe des Klinikums auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Lkw eines 59-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Bad Langensalza unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Die Straße war vorübergehend bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell