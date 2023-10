Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb von Polizeistreife erwischt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, stoppten Mühlhäuser Polizisten am Ortseingang von Höngeda einen Radfahrer. Der 32-Jährige hatte einen schwer beladenen Anhänger dabei, in dem sich etliche Elektrogeräte befanden. Plausible Angaben, woher die Elektrogeräte stammten, konnte der 32-Jährige nicht machen. Augenscheinlich wurden die Gegenstände aus einem Entsorgungsunternehmen in der Aemilienhäuser Straße entwendet. Die Polizisten stellten die Geräte sicher und erstatteten Anzeige wegen des Verdachtes des Diebstahls.

