Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buch in Kirche entzündet

Dingelstädt (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Mittwoch, gegen 14 Uhr, bei der Eichsfelder Polizei und teilte mit, dass er ein Kind und einen Jugendlichen auf frischer Tat beim Zündeln in einer Kirche am Anger ertappt hat. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Zeuge die Beiden an einem kleinen Altar der Kapelle angetroffen. Darauf wurde ein angebranntes Buch festgestellt. Aufgrund der Gegebenheiten bestand keine Gefahr für die Bausubstanz der Kirche. Der Zeuge konnte die Beiden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

