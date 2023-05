PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrecher scheitern +++ E-Bike aus Keller entwendet +++ Pkw beschädigt und geflüchtet +++

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Reihenhaus,

Hochheim, Wisperweg, Mittwoch, 10.05.2023, 05:45 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) In Hochheim haben Unbekannte am Mittwoch versucht in Reihenendhaus einzubrechen. Ein 61-Jähriger bemerkte an der Eingangstür zu dem Wohnhaus in der Straße "Wisperweg" Aufbruchspuren und rief die Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter versucht, die Tür in einem unbeobachteten Moment aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend gelang dem Einbrecher die Flucht. Der entstandene Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 erbeten.

2. Einbrecher scheitern,

Hofheim-Diedenbergen, Eichbaumweg, bis Mittwoch, 10.05.2023, 13:00 Uhr

(wie) Einbrecher scheiterten am Mittwoch an einem Mehrfamilienhaus in Diedenbergen. Die Unbekannten hatten versucht die Hauseingangstür sowie den Zugang zur Tiefgarage zu dem Gebäude im Eichbaumweg aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Somit hinterließen sie zwar Schaden an dem Gebäude, mussten aber unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 um Hinweise.

3. E-Bike aus Keller entwendet,

Sulzbach, Starenweg, Freitag, 05.05.2023, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 10.05.2023, 12:00 Uhr

(he)Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 10.05.23, 12:00 Uhr verschwand in Sulzbach aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike im Wert von über 3.000 Euro. Das schwarze Fahrrad der Marke Hercules stand in dem im Starenweg gelegenen Mehrfamilienhaus in einem verschlossenen Kellerabteil. Dieses brachen die oder der Täter auf und entwendeten das Fahrrad. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Eschborn bittet unter der Rufnummer (06196)9695-0 um Hinweise.

4. Pkw beschädigt und geflüchtet,

Hattersheim, Eddersheim, Am Weißen Stein, Mittwoch, 10.05.2023, 08:35 Uhr

(he)Gestern kam es in Eddersheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem grauen Mini ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Pkw stand zum Unfallzeitpunkt um 08:35 Uhr in der Straße "Am Weißen Stein" in Höhe der Hausnummer 12 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge parkte ein silbergrauer Pkw in diesem Bereich aus und touchierte dabei den Mini. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw in Richtung Kapellenstraße vom Unfallort. Das Verursacherfahrzeug soll ein "MTK"-Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise auf den Verursacher.

