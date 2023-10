LPI-NDH: Sammler wird zu Dieb

Nordhausen (ots) - Ein 37-Jähriger beschädigte Dienstagabend in der Töpferstraße die Fensterscheibe eines Kinos. Anschließend entfernte er sich in Richtung des nahegelegenen Marktplatzes. Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Täter durch Polizeibeamte festgestellt werden. Während der Anzeigeneinnahme wurde festgestellt, dass der polizeibekannte Mann Schnittverletzungen an der Hand erlitten ...

mehr