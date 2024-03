Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenmöbel entwendet

Bad Langensalza (ots)

Auf Gartenmöbel hatten es Diebe in der vergangenen Nacht in Bad Langensalza abgesehen. Zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, gelangten der oder die Täter gewaltsam auf das Außengelände eines Möbelhauses Am Anger. Dort erbeuteten sie die Gartenmöbel im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0076114

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell