Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei führt Taxi- und Mietwagenkontrollen in der Innenstadt durch

Darmstadt (ots)

Am Freitag (19.01.) führten Beamtinnen und Beamte zwischen 11:00 und 13:20 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich durch. Den Schwerpunkt setzten die Ordnungshüter hierbei auf die Überprüfung von Taxi- und Mietwagenfahrern. Taxen und Mietwagen unterliegen im Vergleich zu normalen Pkws zusätzlichen Auflagen. Die Fahrer haben beispielsweise die Pflicht, einen gültigen Personenbeförderungsschein und eine Konzession mitzuführen. Außerdem muss der Wegstreckenzähler oder das Taxameter eine aktuelle Eichung haben. Unter anderem am Luisenplatz, am Ernst-Ludwigsplatz und am Hauptbahnhof kontrollierten die Beamten 17 Fahrzeuge. Hierbei stellten sie bei fünf Fahrzeugen Mängel fest, darunter drei Eichverstöße. Den Fahrern droht nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich. Ein Mietwagen wies derart viele Mängel auf, dass eine Weiterfahrt von der Polizei untersagt werden musste.

