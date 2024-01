Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gefälschte Führerscheine und gesuchter Ehemann/Sicherheitsleistungen fällig

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (22.01.) kontrollierte eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Saalbaustraße eine 26 Jahre alte Autofahrerin. Die Frau wies im Rahmen der Kontrolle einen italienischen Führerschein und zudem einen vorläufigen italienischen Führerschein vor, der den Beamten auffällig vorkam. Die nachfolgende Prüfung bestätigte den Verdacht, dass es sich bei den beiden Führerscheinen mutmaßlich um Totalfälschungen handelte. Die Wagenlenkerin erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weil sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben, um die Kosten des Verfahrens zu sichern.

Kurze zeit später kam der 38 Jahre alte Ehemann der Frau hinzu. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen einer begangenen Straftat zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Auch bei ihm wurde anschließend eine Sicherheitsleistung, diesmal in Höhe von 500 Euro, fällig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

