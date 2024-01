Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Gorxheimertal (ots)

Am Montag (22.01.), in der Zeit zwischen 6.00 und 9.25 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen VW Polo, der "Am Wetzelsberg" in Unter-Flockenbach abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde ein Scheibenwischer abgebrochen und der Lack beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung

Hinweise nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell