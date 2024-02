Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Portemonnaie-Diebstahl: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Lüdenscheid (ots)

Etwa eine Minute genügte: Als ein Handyladen-Verkäufer "nur kurz" Geschirr zurück in den Imbiss nebenan brachte, ließ er seinen Laden unverschlossen. Ein Unbekannter kam herein, griff unter die Theke, nahm das Portemonnaie des Verkäufers an sich und flüchtete wieder. Einige Stunden später fand es ein Passant draußen auf der Knapper Straße und gab es im Laden ab. Allerdings fehlte das Geld. Das Ganze passierte am 24. Oktober gegen 11 Uhr. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Identität des Tatverdächtigen zu klären, hat das Amtsgericht eine Veröffentlichung von Fotos angeordnet. Sie sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/127997 Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte unter Telefon 02351/9099-0. (cris)

