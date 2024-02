POL-MK: Portemonnaie aus Auto gestohlen/Motorrad entwendet

Balve (ots) - Wer hat's gesehen? Am Samstag um 15.45 Uhr überholte ein weißer Transporter auf der B 515 (Mendener Straße) in #Balve-Volkringhausen einen in Richtung Menden fahrenden Pkw und geriet dabei in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 22-jährige Fahrerin wich dem Transporter aus, um den Frontalzusammenstoß zu verhindern, und schrammte deshalb an der Leitplanke entlang. Die junge Frau wurde leicht verletzt. ...

