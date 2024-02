Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfallflucht auf der B 515: Polizei sucht Zeugen

Balve (ots)

Wer hat's gesehen? Am Samstag um 15.45 Uhr überholte ein weißer Transporter auf der B 515 (Mendener Straße) in #Balve-Volkringhausen einen in Richtung Menden fahrenden Pkw und geriet dabei in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 22-jährige Fahrerin wich dem Transporter aus, um den Frontalzusammenstoß zu verhindern, und schrammte deshalb an der Leitplanke entlang. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrer des weißen Transporters fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben könnten auf den Transporter. Insbesondere wäre es gut, wenn sich der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens melden würde, der auf der Gegenfahrbahn überholt wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell