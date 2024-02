Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seat Leon zerkratzt/Ladendieb schubst Security Mitarbeiterin

Lüdenscheid (ots)

Ein in der Schlachthausstraße parkender Seat Leon wurde durch einen Unbekannten am Montagmorgen, zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, beschädigt. Der Täter wurde durch eine Kamera dabei gefilmt, wie er zunächst auf einen Reifen einstach und anschließend das Fahrzeug zerkratzte. Der Täter war männlich, ca. 1.75m groß, von normaler Statur und mit dunkler Kleidung bekleidet. Sein Gesicht hatte er durch eine Kapuze verdeckt. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Eine Zeugin beobachtete am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wie ein 32-jähriger Lüdenscheider in einer Drogerie im Sterncenter eine Flasche Vodka und vier Tafeln Schokolade einsteckte. Eine alarmierte Security Mitarbeiterin wollte den Mann im Eingangsbereich des Marktes abfangen. Als sie ihn ansprach, schubste der 32-jährige sie mehrfach. Dadurch verletzte sich die Security Mitarbeiterin an der Hand, konnte den Mann allerdings bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten. Der alkoholisierte Ladendieb wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt. (schl)

