POL-PDNR: Diebstahl von Kupferkabeln und Metallschrott aus ehemaligen Werksgebäude

Bruchhausen (ots) - Am frühen Heiligabend erreichten die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Notrufe über ein brennendes Mofa, auf der L252, in Höhe der Ortslage Bruchhausen. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt des Fahrzeuges ermittelt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

