POL-PDNR: Diebstahl von Mobiliar

Bonefeld (ots) - Am 23.12.2023 kam es in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis 17:40 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in der Tannenstraße in Bonefeld. Hierbei verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus, welches zur Tatzeit nicht bewohnt war. Im Anschluss wurde das Anwesen deliktstypisch durchsucht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Tatzeitraum der Polizeiinspektion ...

mehr