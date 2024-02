Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger bringt Seniorin um mittleren fünfstelligen Betrag

Kierspe (ots)

Eine Seniorin aus Kierspe lernte bereits im Oktober des vergangenen Jahres im Internet einen Mann kennen. Mit diesem schrieb sie in der Folge immer wieder E-Mails. Bereits nach einem Monat gab der angebliche Seelenverwandte vor, dass er in finanzielle Notlage geraten sei. Die Seniorin glaubte dem Betrüger und überwies in den Folgemonaten insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an unterschiedliche Konten. Die Polizei warnt weiterhin vor solchen "Lovescammern" und rät:

- Suchen Sie Partner nur auf einer Dating-Plattform mit verifizierten Nutzern.

- Nehmen Sie Kontaktanfragen in sozialen Netzwerken nur von Personen an, die Sie kennen.

- Seien Sie wachsam! Love-Scammer erscheinen attraktiv, charmant und äußerst verständnisvoll.

- Seien Sie misstrauisch! Warum interessiert sich ein völlig fremder und zudem überdurchschnittlich attraktiver Single für Sie und verspricht Ihnen die große Liebe, obwohl man sich noch nie gesehen hat?

- Verschicken Sie kein Geld oder Wertgegenstände!

- Keine Kontodaten weitergeben! Abbuchungen oder auch Geldwäsche wäre über das Konto möglich.

- Überprüfen Sie Ihren Flirtpartner über Suchmaschinen: Bilder, Namen, Telefonnummern, Adresse.

- Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder guten Freunden über die Situation und holen sich einen Ratschlag ein.

- Wenn Sie gescammt werden: Brechen Sie sofort jeglichen Kontakt ab, ob per E-Mail oder Telefon. Legen Sie sich am besten eine neue E-Mailadresse und Telefonnummer zu.

- Sichern Sie alle E-Mails und Chat-Verläufe als Beweis auf externer Festplatte, USB-Stick oder CD-ROM. Heben Sie Überweisungsbelege auf.

- Gehen Sie zur Polizei und erstatten Strafanzeige (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell