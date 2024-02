Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz in Altenkirchen - Zeugen gesucht

Altenkirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 01.02.2024, gegen 11 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Dabei stellte der Fahrer einer weißen BMW Limousine nach seinem Einkauf einen frischen Unfallschaden an seinem Kotflügel fest. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Altenkirchen unter Tel. 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de. zu melden.

