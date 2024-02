Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 42-jähriger randaliert in Kino

Lüdenscheid (ots)

Gegen 21:00 Uhr randalierte ein 42-jähriger am Dienstagabend im Kino Parktheater. Nach einem kurzen Gespräch versuchte er einen Berechtigten des Kinos mit einem mitgeführten Stein zu schlagen. Ein Mitarbeiter ging dazwischen und nahm dem Mann den Stein ab. Der 42-jährige flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Innenstadt, wurde jedoch nach kurzer Zeit durch Polizisten angetroffen. Der offenbar unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol stehende Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (schl)

