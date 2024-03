POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Hermeskeil (ots) - Am 22.03.24 überquerten gegen 13:20 Uhr mehrere Schüler den Fußgängerüberweg vor der Bäckerei Dietz in der Trierer Straße in Hermeskeil. Hierbei näherte sich ein schwarzer Audi Q8 mit Neunkircher Kennzeichen (NK). Dieser beschleunigte stark, fuhr an einem wartenden Fahrzeug vorbei und mit hoher Geschwindigkeit über den Fußgängerüberweg. Glücklicherweise wurde keiner der auf dem ...

