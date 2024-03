POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Jugendlichen

Idar-Oberstein (ots) - Die Fahndung nach den drei minderjährigen Mädchen aus dem Kinderheim in Niederwörresbach wird eingestellt. Die Drei konnten am heutigen Abend wohlbehalten in Odernheim am Glan angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Informationen und Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

mehr