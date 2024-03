POL-PDTR: Jacke aus Restaurant entwendet

Birkenfeld (ots) - Am Samstag, den 22.03.2024, kam es in der Zeit von 12:40 Uhr bis circa 14 Uhr auf einem Seitenparkplatz in der Straße "Am Bahnhof" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte nahm in o.g. Zeitraum einen Termin wahr. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte entdeckte er an seinem weißen PKW einen Lackschaden rechtsseitig am Fahrzeugheck. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom ...

