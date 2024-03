Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Busfahrer an roter Ampel kollabiert

Trier (ots)

Es waren dramatische Szenen, die sich am gestrigen Donnerstag, 21. März, gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich Riesling-Weinstraße / St.-Anna-Straße abgespielt haben. Der Fahrer eines Kleinbusses, welcher mit mehreren Kindern besetzt war, war an der Rot zeigenden Ampel plötzlich in sich zusammengesackt und hatte das Bewusstsein verloren. Dies hatte die Fahrerin des vor dem Bus stehenden Pkw gesehen und sofort reagiert. Zusammen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer zog sie den Busfahrer aus dem Fahrzeug, und man begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den 62jährigen Busfahrer dann in ein Trierer Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später aufgrund bislang ungeklärter Ursache verstarb. Die Kinder, die sich im Bus befanden hatten, wurden durch ein anderes Fahrzeug weiter transportiert. Das Mutterhaus Trier wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Eltern betroffener Kinder können sich im Bedarfsfall an das Sekretariat der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Mutterhauses unter 0651-947/2854 wenden.

Ein besonderer Dank der Einsatzkräfte gilt den beiden Ersthelfern, die vor Ort schnell, besonnen und richtig reagiert hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell