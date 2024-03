Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen in Schweich und Kasel

Schweich und Kasel (ots)

Durch die Polizeiinspektion Schweich wurden am Donnerstag, den 21.03.2024 aufgrund von Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen in den 30er Zonen in Schweich-Issel, Schweicher Straße, Schweich, Oberstiftstraße als auch in Kasel, Am Sportplatz durchgeführt. Insgesamt wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Von diesen wurden alleine 29, davon auch der Tagesschnellste mit 59 km/h in Kasel festgestellt. Weiter wurden auch noch andere Verstöße wie Gurt, Handy, Kindersicherung und Reifen geahndet. Die Polizeiinspektion Schweich wird aufgrund der Feststellungen auch in Zukunft vermehrt, insbesondere in Kasel, Am Sportplatz Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

