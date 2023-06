Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag gegen 4:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand der Breslauer Straße geparkten Mercedes-Benz. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden: Unfall an Kreuzung

Gegen 17:00 Uhr am Sonntag befuhr ein 74 Jahre alter Fahrer eines VW Golf Plus die L1022 von Schrozberg kommend in Fahrtrichtung B290. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte er diese geradeaus überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B290 von Riedbach in Richtung Blaufelden fahrenden Ford Kuga eines 39-Jährigen. Vermutlich fuhr der VW Golf ungebremst in die Seite des Ford. Dadurch wurde der SUV nach rechts von der Fahrbahn gestoßen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein 4-jähriger Junge, sowie ein 10-jähriges Mädchen, welches sich in dem Ford befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuginsassen wurde in Krankenhäuser verbracht. Auch der 74-jährige Golf-Fahrer, sowie seine 68-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch sie mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr mit einem roten Pkw den Teurerweg und wollte dort in einen Parkplatz einfahren. Hier beschädigte er einen geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Nach Unfall davongefahren

Etwa 8000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 03 Uhr und 10 Uhr an einem geparkten Mercedes in der Straße Im Brühl. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell