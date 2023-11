Polizei Essen

POL-E: Essen: Kirchenfenster zum wiederholten Male beschädigt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Das Kirchenfenster der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Katernberg wurde in der Nacht von Freitag (3. November) auf Samstag (4. November) zum dritten Mal in diesem Jahr durch Unbekannte beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 12 Uhr warfen Unbekannte vermutlich Steine gegen die Bleiglasfenster der evangelischen Kirche am Katernberger Markt. Dadurch gingen diese zu Bruch.

Hierbei handelt es sich um die dritte Sachbeschädigung an der evangelischen Kirche in diesem Jahr. Schon am 3. Januar und 4. März warfen Unbekannte Steine auf die Bogenfenster der Kirche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wenn Sie am Katernberger Markt in den genannten Zeiträumen etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201-829/0 bei dem Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen./Hey

