Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Drogenhändler verunfallt bei der Flucht vor der Polizei - Diensthund Kiyuna findet weggeworfene Betäubungsmittel

Essen (ots)

45356 E.-Borbeck: Am Montagabend (06. November) verunfallte ein 26-Jähriger Essener an der Bottroper Straße Ecke Sulterkamp, nachdem er mutmaßlich auf Grund eines Drogenhandels vor der Polizei flüchtete. Diensthund Kiyuna fand im Anschluss Betäubungsmittel in einem Gebüsch, die der Beschuldigte während seiner Flucht aus dem Fahrzeug geworfen hatte.

Gegen 21:20 Uhr beobachteten Polizisten auf der Econova-Allee in Essen-Borbeck einen Fahrzeugführer, der mutmaßlich Betäubungsmittel aus seinem VW Golf verkaufte. Nachdem der mutmaßliche Drogenhändler seine Fahrt in Richtung Bottroper Straße fortgesetzt hatte, hielten ihn die Polizisten an. Die Beamten traten an das Fahrzeug heran und erblickten dabei eine Tüte, welche augenscheinlich mit mehreren Verkaufseinheiten Cannabis gefüllt war. Der Polizist forderte den Fahrer mehrfach auf, den Motor abzustellen und sich auszuweisen. Der Fahrer folgte den Anweisungen nicht. Als der Polizist dann versuchte über den Mann nach dem Fahrzeugschlüssel zu greifen, beschleunigte der Fahrer plötzlich und flüchtete. Der Beamte wurde dabei von der B-Säule des PKW an der Hand getroffen und leicht verletzt.

Die Polizisten eilten umgehend zu ihrem Fahrzeug zurück und nahmen die Verfolgung auf. An der Ecke Bottroper Straße/ Sulterkamp verlor der Flüchtige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Straßenschild. Die Polizisten zogen den unverletzten 26-jährigen Essener mit syrischer und türkischer Staatsbürgerschaft aus dem PKW und fesselten ihn.

Die Beamten konnten die zuvor gesehene Tüte mit dem Cannabis im Fahrzeug nicht mehr auffinden. Auf Grund dessen wurde der Diensthund Kiyuna hinzugezogen. Kiyuna suchte die Fluchtroute des 26-Jährigen ab und wurde in einem angrenzenden Gebüsch fündig. In der Tüte befanden sich mehrere Verkaufseinheiten mit Cannabis und Haschisch. Zudem konnte Kiyuna noch ein mutmaßlich durch den Tatverdächtigen weggeworfenes Mobiltelefon auffinden.

Die Tüte mit den Betäubungsmitteln, das gefundene Mobiltelefon, das Fahrzeug und ein weiteres Mobiltelefon des mutmaßlichen Drogendealers wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und der Verkehrsunfallflucht.

