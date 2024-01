Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Öffentlichkeitsfahndung nach bandenmäßigen Diebstahl- Wer kennt die Männer auf den Bildern?

Straelen (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige betraten am 12.12.2023 gegen 15:45 Uhr den REWE-Markt in Straelen. Hier entwendeten sie die Brieftasche des Geschädigten, in der sich Bargeld befunden hatten, indem sie arbeitsteilig vorgingen. Der Tatverdächtige 2 trat an den Geschädigten heran, welcher sich am Warenregal befand und stellte sich beim Entnehmen der Ware so ungeschickt an, dass der Geschädigte dem Tatverdächtigen 2 zur Hilfe kam. Abgelenkt durch das Verhalten von diesem, greift ihm Tatverdächtiger 1 während der Streckbewegung in die rechte Jackentasche und entwendet die Brieftasche des Geschädigten. Der dritte Tatverdächtige betrat mit den anderen beiden Tatverdächtigen den REWE-Markt und beobachtete das Tatgeschehen, vermutlich um die Entdeckung der Tat zu verhindern.

Tatverdächtiger 1:

- männlich - ca. 20-40 Jahre alt - untersetzte Statur - Brille, Ziegenbart - graue Mütze, blaue Jacke, beige Hose, schwarze Schuhe

Tatverdächtiger 2:

- männlich - ca. 35-40 Jahre alt - kräftige Statur - dunkle Haare - Schnäuzer - schwarze Jacke, blaue Jeans, graue Schuhe

Tatverdächtiger 3:

- männlich - ca. 50-55 Jahre alt - untersetzte Statur - graue Haare - 3-Tage-Bart - dunkel blaue Jacke, dunkle Hose, graue Schuhe

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/124588

Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

